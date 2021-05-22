500 bin liralık ödülle Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

8 Mayıs tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında gerçekleştirilen, 7 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda öldürülen PKK'lılardan birinin 500 bin lira ödülle Gri kategoride aranan Rızgar Koçer kod adlı Serhat Ericek olduğu ortaya çıktı. Etkisiz hale getirilen terörist hakkında İçişleri Bakanlığı, Ericek'in 2 jandarma personelinin ölümünde payı olduğunu belirterek, "Halkımızın güvenliği için operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Mardin İl Jandama Komutanlığı tarafından yapılan operasyon sonucunda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 7 BTÖ mensubundan birinin sözde Mardin Eyaleti Bogok alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle Gri kategoride aranan Rızgar Koçer kod adlı Serhat Ericek isimli terörist olduğu tespit edildi.

"OPERASYONLARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"09 Aralık 2019 tarihinde Şırnak İdil ilçesi Sarıköy kırsalında tuzaklanan EYP'nin imhası sırasında meydana gelen patlamada, 2 jandarma personeli Astsubay Esma ÇEVİK ve Uzman Çavuş Kemal SAYAR şehit olmuştu. Etkisiz hale getirilen teröristin, bu hain eylemin failleri arasında olduğu tespit edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlara, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."