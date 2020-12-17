50 Yıllık valilik binası böyle yıkıldı
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50 Yıllık valilik binası böyle yıkıldı

17.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:06

50 Yıllık valilik binası böyle yıkıldı Film izler gibi yıkımı izlediler 1971 yılında yapılan ve 50 yıldır hizmet veren Adıyaman Valiliği binası saniyeler içerisinde yerle bir oldu.

50 Yıllık valilik binası böyle yıkıldı

Film izler gibi yıkımı izlediler

ADIYAMAN - 1971 yılında yapılan ve 50 yıldır hizmet veren Adıyaman Valiliği binası saniyeler içerisinde yerle bir oldu. 50 yıllık binanın yıkım anı saniye saniye kameralara yansıdı.

2016 yılında yapımına başlanılan yeni Adıyaman Valiliği binasının geçtiğimiz aylarda tamamlanması ve taşıma işlemlerinin yapılmasının ardından eski valilik binasında yıkım çalışmalarına başlanıldı. İki blok halinde birleştirilmiş olan 6 katlı binanın birinci ve ikinci kat iç ve dış duvarlarının yıkılmasının ardından binanın taşıyıcı kolanlarına darbeler vuruldu.

Yürütülen yıkım çalışmalarında iş makinesinin taşıyıcı kolona vurduğu son darbeyle 50 yıllık valilik binasının önce bir kısmı daha sonra ise ikinci kısmı yerle bir oldu. Yıkım sonrası her yeri toz bulutu sardı. Yıkım esnasını filim izler gibi izleyenlerin toz bulutundan kaçış anları da kameralara yansıdı.

Bina hakkında bilgi veren yıkım firması yetkilisi Necmettin Bakır, "Evet kontrollü bir yıkım oldu, sizlerde zaten çektiniz. Depremlerde aynen bu şekilde oluyor. Maalesef bu bina çok çürük. Çürük olduğu için nasıl yıkıldığını gördünüz. Yeni yapılan yapılara daha dikkat edilmelidir. Bu binanın temeli de taş duvarla yapılmış. Çok eski bir bina ve bu binalarımızı yenilememiz lazım" diye konuştu.

50 Yıllık valilik binası böyle yıkıldı
50 Yıllık valilik binası böyle yıkıldı
50 Yıllık valilik binası böyle yıkıldı
50 Yıllık valilik binası böyle yıkıldı
50 Yıllık valilik binası böyle yıkıldı
50 Yıllık valilik binası böyle yıkıldı
50 Yıllık valilik binası böyle yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR

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