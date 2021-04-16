50 yılda 3 bin kaset biriktirdi
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50 yılda 3 bin kaset biriktirdi

50 yılda 3 bin kaset biriktirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yalova'da yaşayan ve kaset tutkunluğu ile tanınan Orhan Doğan adlı vatandaş, 50 yılda 3 bin kaseti bir araya getirerek büyük bir arşiv oluşturdu.

Yalova'da yaşayan ve kaset tutkunluğu ile tanınan Orhan Doğan adlı vatandaş, 50 yılda 3 bin kaseti bir araya getirerek büyük bir arşiv oluşturdu.

Yalova merkezde ikamet eden Orhan Doğan (60) yıllar önce başlayan kaset tutkusu halen devam ediyor. Evinde biriktirdiği kasetlere büyük titizlikle bakan Doğan, sürekli kasetlerin temizliğini yaparak ilk gün ki gibi korumayı başarıyor. Özellikle İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses gibi sanatçıların albümlerinin tamamını muhafaza eden Orhan Doğan, 50 yıldır bu kaset tutkusunun devam ettiğini belirtiyor. Şuana kadar değişik sanatçılara ait 3 bini aşkın kaset aldığını ifade eden Doğan "Bu kasetlerin çoğu ile asla unutulmaz anılarım var, kimi albüm piyasaya çıktığı gün yol paramı verip albümü almış eve yaya döndüm. Bir kaset için Un Kapanı'na 4 kere Yalova'dan gidip geldiğim zamanlar oldu. Birçok albümü sanatçıların elinden imzalı olarak almışımdır. Yıllar içinde ne zaman ruhum daralsa teselli arasam müzik ruhuma müthiş gıda sağladı, enerji verdi. Gününe göre ruh halime göre müzik dinledim" dedi.

Zaman içerisinde internetin yaygınlaşması ile kasetlerin ortadan kalktığını ifade eden Orhan Doğan, buna çok üzüldüğünü söyledi. Eski dönemde ki sanatçıların kolay, kolay yetişmediğine vurgu yapan Doğan, "Müzik piyasası özellikle dijital ve internet üzerinden büyük darbe aldı. Yazık oldu artık o kaliteli sesler sanatçılar yok, o muhteşem müzikler üretilmiyor artık. En muhteşem müzik bizim zamanımızda yapılmış ve bu eserleri biriktirmişim, ne zaman ihtiyacım olsa açar dinlerim mutlu oluyorum. Yaşasın bizim zamanımızın sanatçıları ve yaptıkları sanatlar" ifadelerini kullandı. - YALOVA

50 yılda 3 bin kaset biriktirdi
50 yılda 3 bin kaset biriktirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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