Devrilen traktörün altında kalarak ölen sürücü, 50 yıl sonra babasıyla aynı kaderi paylaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Devrilen traktörün altında kalarak ölen sürücü, 50 yıl sonra babasıyla aynı kaderi paylaştı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün altında kalan sürücü Hasan Yalçın , hayatını kaybetti. Hasan'ın babası Mehmet Yalçın'ın da 50 yıl önce aynı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak can verdiği ortaya çıktı.

14.09.2020 22:34 | Son Güncelleme: 14.09.2020 23:00

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan bir emekli, babası gibi traktör kazasında yaşamını yitirdi.

Ağaçköy köyünde tarlasından eve geri dönen emekli polis memuru Hasan Yalçın yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Yalçın, ters dönen traktörün altında kaldı. Kazayı gören köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yalçın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası Hasan Yalçın'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Devrilen traktörün altında kalarak ölen sürücü, 50 yıl sonra babasıyla aynı kaderi paylaştı

50 YIL ÖNCE BABASI DA AYNI TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK CAN VERMİŞ

Öte yandan, Hasan Yalçın'ın babası Mehmet Yalçın'ın da 50 yıl önce aynı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Devrilen traktörün altında kalarak ölen sürücü, 50 yıl sonra babasıyla aynı kaderi paylaştı
Devrilen traktörün altında kalarak ölen sürücü, 50 yıl sonra babasıyla aynı kaderi paylaştı
Devrilen traktörün altında kalarak ölen sürücü, 50 yıl sonra babasıyla aynı kaderi paylaştı
Devrilen traktörün altında kalarak ölen sürücü, 50 yıl sonra babasıyla aynı kaderi paylaştı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Süleyman Soylu Erol Mütercimler Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Cem Yılmaz Ozan Çolakoğlu Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Metin Oktay Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Milli İzmir Antalya
Şu an buradasınız: Devrilen traktörün altında kalarak ölen sürücü, 50 yıl sonra babasıyla aynı kaderi paylaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 23:00:18. #1.14#
title