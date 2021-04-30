50 yaşındaki oyuncu Hülya Duyar, kıvrak dans videosuyla sevenlerinden alkış topladı
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50 yaşındaki oyuncu Hülya Duyar, kıvrak dans videosuyla sevenlerinden alkış topladı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Sultan karakterini oynayan 50 yaşındaki Hülya Duyar, Dünya Dans Günü'nü kutlamak için dans ettiği anları paylaştı. Duyar'ın sevimli halleri, takipçilerinden ve rol arkadaşlarından tam not aldı.

Her yıl 29 Nisan'da kutlanan Dünya Dans Günü'ne ünlü isimlerden de paylaşımlar geldi. Dans ettiği anları paylaşarak günü kutlayan isimlerin başında da başarılı oyuncu Hülya Duyar geldi.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Sultan karakterini oynayan Hülya Duyar, sosyal medya hesabından evinde dans ettiği anları paylaştı. Eğlenceli kişiliğiyle tanınan oyuncunun enerjik dansı takipçilerinden de tam not aldı.

50 yaşındaki oyuncu Hülya Duyar, kıvrak dans videosuyla sevenlerinden alkış topladı

"ŞAKA DEĞİL, SENİ YERİM"

Dizinin oyuncularından Naz Göktan ve Ebru Cündübeyoğlu, Duyar'ın paylaşımına koyduğu emojilerle destek oldu. Dizinin başrol oyuncusu Demet Özdemir'in ise ünlü oyuncunun dans videosunu kendi hesabında paylaşarak "Seni yerim. Şaka değil yerim" notunu yazdı.

50 yaşındaki oyuncu Hülya Duyar, kıvrak dans videosuyla sevenlerinden alkış topladı
50 yaşındaki oyuncu Hülya Duyar, kıvrak dans videosuyla sevenlerinden alkış topladı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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