50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini korona ihlalinden polis bastı! Para cezası yağdırdılar - Haberler
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50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini korona ihlalinden polis bastı! Para cezası yağdırdılar

50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini korona ihlalinden polis bastı! Para cezası yağdırdılar
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

İspanya'da yeni yıla en az 50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisiyle giren gruba polis ekiplerince baskın düzenlendi. Ülkede kapalı alanlarda bir araya gelebilecek kişi sayısının en fazla 10 olarak belirlendiği koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilmesinden dolayı partiye katılanlara para cezası kesildi.

İspanya'nın Barcelona yakınlarındaki LIica d'Amunt şehrinde düzenlenen cinsel ilişki partisine polis baskını düzenlendi.

Yeni yılı kutlamak için bir grup Amerikalı tarafından organize edilen ve 'grup cinsel ilişki partisi' olarak tanımlanan etkinlikte bir bina içerisinde 50 ila 70 kişinin bulunduğu belirtildi.

Parti davetlileri arasında yer alan iki kişinin yanlışlıkla komşu binanın kapısını çalması üzerine dikkatleri üzerine çeken etkinlik, polise bildirilince güvenlik güçleri binaya operasyon düzenledi.

İspanyol polisi, ülkedeki koronavirüs tedbirleri kapsamında 10'dan fazla kişinin kapalı alanlarda bir araya gelmesine getirilen yasağın ihlali gerekçesiyle partinin tüm katılımcılarına para cezası kesti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (3)
Haydar:Adamlar mutlu hayatın tadını çıkarıyor.Bizde burada geçim mücadelesi içinde öbür taraf masalları ile uyutuluyoruz. Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
Aytekin:Lut kavmi yeni yıl şenlikleri. Cevap Yaz 4 23 Yayından Kaldır
Mahmut Kara:Adamlar yeni yıla eğlenerek giriyor bizim ülkede ise zamlar ile giriyor , farka bak Cevap Yaz 15 7 Yayından Kaldır
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