50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini korona ihlalinden polis bastı! Para cezası yağdırdılar

İspanya'nın Barcelona yakınlarındaki LIica d'Amunt şehrinde düzenlenen cinsel ilişki partisine polis baskını düzenlendi.

70'E YAKIN KİŞİ YAKALANDI

Yeni yılı kutlamak için bir grup Amerikalı tarafından organize edilen ve 'grup cinsel ilişki partisi' olarak tanımlanan etkinlikte bir bina içerisinde 50 ila 70 kişinin bulunduğu belirtildi.

HER ŞEY KOMŞUNUN YANLIŞLIKLA KAPIYI ÇALMASIYLA ORTAYA ÇIKTI

Parti davetlileri arasında yer alan iki kişinin yanlışlıkla komşu binanın kapısını çalması üzerine dikkatleri üzerine çeken etkinlik, polise bildirilince güvenlik güçleri binaya operasyon düzenledi.

PARTİYE KATILANLARA PARA CEZASI KESİLDİ

İspanyol polisi, ülkedeki koronavirüs tedbirleri kapsamında 10'dan fazla kişinin kapalı alanlarda bir araya gelmesine getirilen yasağın ihlali gerekçesiyle partinin tüm katılımcılarına para cezası kesti.

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