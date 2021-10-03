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5 yıldızlı otelin temizlik görevlisi güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
5 yıldızlı otelin temizlik görevlisi güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde temizlik görevlisi olarak çalışan şahıs, tartıştığı otelin güvenlik görevlisini boğazdan bıçakla yaraladı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde temizlik görevlisi olarak çalışan şahıs, tartıştığı otelin güvenlik görevlisini boğazdan bıçakla yaraladı.

Manavgat ilçesine bağlı Kızılot Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelde temizlik görevlisi olarak çalışan M.G., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı güvenlik görevlisi F.A.'ya bıçakla saldırdı. F.A. boğazından yaralanırken, M.G. olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan F.A.nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Çenger Jandarma Karakolu ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan M.G. ise, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.G., savcılık sorgusunun ardından 'kasten yaralama' suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA

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