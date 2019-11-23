5 yaşındaki Ömer, kömürlükte oynarken çıkan yangında öldü (2)
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5 yaşındaki Ömer, kömürlükte oynarken çıkan yangında öldü (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIBursa'nın İnegöl ilçesinde evlerinin önündeki kömürlükte çakmakla oynadığı sırada odunların alev alması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ömer Argün, akşam saatlerinde Huzur Mahallesi Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında...

23.11.2019 01:27 | Son Güncelleme: 23.11.2019 01:27
5 yaşındaki Ömer, kömürlükte oynarken çıkan yangında öldü (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bursa'nın ilçesinde evlerinin önündeki kömürlükte çakmakla oynadığı sırada odunların alev alması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ömer Argün, akşam saatlerinde Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

İKİZİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, hayatını kaybeden Ömer Argün'ün Ümmühan adında ikiz kardeşinin olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
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