5 yaşındaki Ömer'in ölümüne neden olan sürücü: Acemiyim, otomobili birkaç kez kullandım (2)
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
TOPRAĞA VERİLDİ Bursa'nın İnegöl ilçesinde, elinden tuttuğu dedesi Abdurrahman Gündoğdu ile ekmek almaya giderken, Fatma Vural'ın kullandığı otomobille çarptığı Ömer Faruk Gündoğdu için cenaze namazı kılındı.
İNEGÖL, BURSA (DHA) - TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, elinden tuttuğu dedesi Abdurrahman Gündoğdu ile ekmek almaya giderken, Fatma Vural'ın kullandığı otomobille çarptığı Ömer Faruk Gündoğdu için cenaze namazı kılındı. Süleymaniye Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Ömer Faruk'un cenazesi, Kavaklaraltı Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.TUTUKLANDI
Kaza sonrası gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Fatma Vural ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),