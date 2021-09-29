5 yakınını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç 'torpil' savunması: Millet dünyayı yiyor - Haberler
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5 yakınını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç "torpil" savunması: Millet dünyayı yiyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel
5 yakınını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç

Elazığ'ın Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım, işe alınacak 5 kişinin kendisine ve meclis üyelerine yakın isimlerden olmasına ilişkin iddialara, "Beş kişi için adam mı vuralım? Millet dünyayı yiyor, biz 5 kişi işe alıyoruz, çok mu görüyorlar?" sözleriyle yanıt verdi.

PALU, ELAZIĞ (Haberler.com) - Elazığ'ın Palu Belediyesi, 5 işçi alımı yapacağını duyurdu. Açılan ilana rağmen işçi alımlarının AK Partililerin vereceği isimlerden olacağı iddiaları yanıtlayan Belediye Başkanı Bekir Yıldırım, "Evet iddialar doğru. Biz 5 kişinin ismini verdik, bu isimler de bize yakın isimlerdir" dedikten sonra şöyle konuştu:

"5 KİŞİ İÇİN ADAM MI VURALIM?"

"Mevzuata aykırı bir durum da yoktur. Biz gerekli olan her yerden izin aldık. Vatandaşların gösterdiği tepkileri boş olarak değerlendiriyorum. Kimsenin ağzını tutacak halimiz de yok… İsteyen istediğini söylesin. Beş kişi için adam mı vuralım? Millet dünyayı yiyor, biz 5 kişi işe alıyoruz çok mu görüyorlar?"

Görevden alınan Bakan'ın yerine gelmişti

31 Mart 2019 yerel seçimlerden sonra Palu Belediye Başkanı Efrayim Ünalan'ın, hakkındaki 2 yıl 6 ay hapis cezasının onanmasının ardından mazbatası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilmişti. Belediye Başkanlığına ise yerine ise mecliste yapılan oylama ile Bekir Yıldırım belediye başkanı olmuştu.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: 5 yakınını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç 'torpil' savunması: Millet dünyayı yiyor - Haberler
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