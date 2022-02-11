5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Başarı ödüllerinin sahipleri ve Jüri üyeleri belli oldu!

Bu yıl Sevin Okyay Sinema Yazarlığı Başarı Ödülü Melis Behlil'e, Akademi Başarı Ödülü ise Yaşar Üniversitesi iletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Burcu Dabak'a verilecek. Bu yıl yönetmen başarı ödülünün sahibi ise İran'ın ünlü yönetmenlerinden Nergis Abyar. 27 Şubat'ta Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek ödül töreninde ödüller sahiplerine takdim edilecek.

FESTİVAL ANA JÜRİSİ ve SİYAD JÜRİSİ BELLİ OLDU!

5 Uluslararası ve iki ulusal yarışmanın düzenleneceği festivalde bu yıl SİYAD Jürisi ilk kez ulusal kategoriler için ayrı bir değerlendirme yapacak.

Uluslararası Altın Makara Kategorisi Jüri Üyeleri; yönetmen Leyla Yılmaz, Emine U. Berger, Doç. Dr. Ragıp Taranç,Kamera Göz Ulusal ve Uluslararası Belgesel Kategorisi Jüri Üyeleri; Prof. Eylem Atakav, Doç. Dr. Gülçin B. Özdemir ve yönetmen Neşe U. Nohutçu, Kısa Candır Ulusal ve Uluslararası Kısa Film Kategorisi Jüri Üyeleri Yönetmen Burçak Ü. Açık , Oyuncu Ezgi Çelik, Yönetmen Öykü Orhan, Uluslararası Animasyon ve Deneysel Kategori Jüri Üyeleri, Dr.Öğr. Üyesi Melis Bilgin, Yönetmen Zeynep Akçay, Yönetmen Berna Gençalp'ten oluşurken SİYAD jürisinde ise Şenay Aydemir, Janet Barış ve Senem Erdine yer alıyor.

ALTIN MAKARA SAHİPLERİNİ TİRE'DE BULACAK!

28 ülkeden 98 film gösterimiyle 5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali 27 Şubat- 8 Mart tarihleri arasında İzmir'de ve çevrimiçi olarak tüm Türkiye'de gerçekleşecek. 46 Filmin uluslararası, 62 filmin ise Türkiye prömiyerine ev sahipliğini yapacak olan festivalin yarışma filmleri 28 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında İnstitut français de Turquie'de izleyici ile buluşacak. Yönetmenlerin çevrimiçi ve fiziki olarak soru cevap etkinliğine katılacağı festivalin seçkisinde yer alan pek çok film www.kadinyonetmenlerfestivali.com.tr adresinden izlenebilecek. 6-7-8 Mart tarihlerinde Tire'de Tire Belediyesi'nin ev sahipliğinde ulusal yarışma filmlerinin gösterimi ve kapanış töreni gerçekleştirilecek.

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