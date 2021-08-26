5. Uluslararası Bodrum Caz Festivali 1 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak
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5. Uluslararası Bodrum Caz Festivali 1 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak

5. Uluslararası Bodrum Caz Festivali 1 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yıl beşincisi düzenlenen ve European Jazz Network üyesi olan festival ile bölgede yaşanan zor günlerin etkileri azaltılmaya çalışılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yıl beşincisi düzenlenen ve European Jazz Network üyesi olan festival ile bölgede yaşanan zor günlerin etkileri azaltılmaya çalışılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin de katkı sunduğu festivalde, orman yangınları nedeniyle Bodrum'un yaralarını sarmaya destek olmak amacıyla satılan her biletin 10 lirası, felaketlerin telafisi için oluşturulan fona devredilecek.

Teması "Akdeniz Kardeşliği" olarak belirlenen festivalde Rodos Caz Festivali ile kardeş festival olarak karşılıklı sanatçı değişimi gerçekleştirilecek.

Konser ücretleri 55 liradan başlıyor

5. Bodrum Caz Festivali kapsamında, 1-11 Eylül tarihleri arasında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği, Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü gibi mekanlarda birbirinden özel konserler, sergiler, caz atölyeleri yapılacak.

Konser ücretleri 55 liradan başlayan ve bazı etkinliklerin ücretsiz izlenebileceği festivalde, aynı gün aynı mekandaki etkinlikler de tek biletle izlenebilecek.

Kaynak: Hürriyet

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5. Uluslararası Bodrum Caz Festivali 1 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak - Haberler Magazin
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