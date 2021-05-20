5 Tevrat ve 1 parşömeni satmak isterken yakalandılar
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5 Tevrat ve 1 parşömeni satmak isterken yakalandılar

5 Tevrat ve 1 parşömeni satmak isterken yakalandılar
Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş - Haberler | Güncel

ISPARTA'da, ellerinde bulundurdukları ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış 5 Tevrat ve 1 parşömeni satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

ISPARTA'da, ellerinde bulundurdukları ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış 5 Tevrat ve 1 parşömeni satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Konya'da yaşayan N.Y. ve E.Y.'nin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri Isparta'ya satmak üzere getirdikleri ve müşteri aradıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheliler, 18 Mayıs'ta araçla seyir halindeyken, Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyü mevkisinde yakalandı. Araçta yapılan aramada, ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış 5 Tevrat ve 1 parşömen ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserler, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş

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