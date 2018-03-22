5. Spor Ve Yaşam Merkezi Hizmette

Açılış törenine Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Ömer Çelik, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Gülersem Çopur, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Murat Öz, Ak Parti Doğukent Mahalle Temsilcisi Mehmet Balıkçı, Elazığ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, Doğukent Mahalle Muhtarı Muhammed Coşkun, Belediye Meclis Üyeleri, STK il temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışın ilk konuşmasını yapan Ak Parti Doğukent Mahalle Temsilcisi Mehmet Balıkçı, Elazığ'a ve Doğukent Mahallesi'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a teşekkür etti.

Doğukent Mahallesi'nde köklü değişimlerin olduğunu söyleyen Doğukent Mahalle Muhtarı Muhammed Coşkun: " Açılışı yapılan "Spor ve Yaşam Merkezi" mahallemize yapılan yatırımlarından bir tanesidir. Mahallemiz de Nisan ayında iki ayrı fuara ev sahipliği yapacak. Ben bu hizmetleri mahallemize, Elazığ'ımıza kazandıran Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Elazığ Belediye Meclisi adına bir konuşma yapan meclis üyesi Mehmet Ali Ateş ise açılışı yapılan Doğukent Spor ve Yaşam Merkezi'nin mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi ve Başkan Yanılmaz'a teşekkür etti.

Belediyemizin Doğukent Mahallesi'nde yaptığı bu güzel hizmetin hayırlı olmasını dileyen Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Gülersem Çopur: "Çok güzel bir hizmet, özellikle hanımlar için çok önem arz eden bir hizmet. Burada ücretsiz bir şekilde bu hizmetten faydalanacaklar. Ben bu hizmeti Doğukent Mahallesi'ne kazandıran Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Hasan Murat Öz ise yaptığı konuşmada gençliğe ve özellikle spora göstermiş olduğu ilgiden dolayı Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a teşekkür etti.

"Spor ve Yaşam Merkezi"ne gelirken Doğukent Mahallesi'nin çehresinin çok büyük oranda değiştiğini gördüklerini ifade eden Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Ömer Çelik bu hizmetleri gerçekleştiren Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

"DÜN ABDULLAHPAŞA BUGÜN DOĞUKENT MAHALLESİ'NE "SPOR VE YAŞAM MERKEZİ"

Elazığ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar ise yaptığı konuşmada şunları ifade etti. Acar: "Dün Abdullahpaşa Mahallesi'nde bugün Doğukent Mahallesi'nde "Spor Ve Yaşam Merkezi" açılışını yaptık. Daha önce de birçok açılışı değerli başkanımız Mücahit Yanılmaz'la beraber gerçekleştirdik. Ben özellikle sporcu kardeşlerim ve mahalle sakinleri adına kendilerine teşekkür ediyorum. Ben il müdürü olarak bu tür tesisleri bu tür spor merkezleri ne kadar çoğalırsa gençliğimizin geleceği açısından sağlıklı bir toplum oluşturma açısından çok ciddi temellerinin atılacağına inanan bir insanım. Doğukent Mahallesi şanslı. Bu bölgeye belediyemiz tarafından çok ciddi hizmetler gelecek. Bu merkezin hem mahallemize hem şehrimize hem de ülke sporumuza hayırlı olmasını diliyorum"dedi.

"5 VE 8 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA DOĞUKENT'TE İLK FUARIMIZI AÇIYORUZ"

Doğukent Spor ve Yaşam Merkezi'nin hem bir spor merkezi hem de sosyal etkinliklerin yapılacağı bir yaşam merkezi olduğunu ifade eden Elazığ Belediye başkanı Mücahit Yanılmaz yaptığı konuşmada şunları söyledi.

Başkan Yanılmaz: "Biz yaşamı ne kadar kolaylaştırırsak hizmetleri ne kadar sizin ayağınıza getirirsek o kadar hizmet etmenin gayretini azmini de yaşamış oluruz. Doğukent Mahallesi'ne inşallah olimpik yüzme havuzu yapacağız, yanına aquapark ve yanına akvaryum yapacağız. Doğukent Mahallesi'nde fuar alanı da kangrene dönmüştü ancak 5 ve 8 Nisan tarihleri arasında Doğukentte ilk fuarımızı açıyoruz."

23 NİSAN'DA ÇİFTE BAYRAM

"23 Nisan bizim bayramımız. 23 Nisan'da bir bayramı daha yaşayarak elbüslerimiz devreye girecek. 15 adet körüklü, bataryalı, elektrikli tam donanımlı elbüslerimiz devreye girecek. 75 Yıl Anadolu Lisesi gençleri ve müdüre hanım burada olduğu için söylüyorum. Okullarımızda yaptığımız yatırımlar belki tarihinin en yüksek yatırımlarıdır. Bugün Milli Eğitim İl müdürümüz ile yine bir protokol imzaladık. 2018 yılında bahçesi müsait olan bütün okullara halı saha yapacağız. Anne eğer sağlam ve dinamikse aile sağlamdır. Aile sağlamsa toplum sağlamdır. Toplum sağlamsa ülke dimdik ayaktadır elhamdülillah.

"ELAZIĞ'A ZOR ZAMANLARDA GÜZEL HİZMETLER YAPTI"

Bugün benim açımdan da önemli bir gün sevgili kardeşim 10 yıl Elâzığ Belediye Başkanlığı yapmış olan, bir dönemde milletvekilliği yapmış ve genç yaşta aramızdan ayrılan ebedi aleme uğurlamış olduğumuz değerli kardeşim Hamza Yılmaz'ın vefatının yıldönümü. Elazığ'da güzel hizmetler yaptı, zor zamanlarda güzel hizmetler yaptı. Allah rahmet etsin inşallah."