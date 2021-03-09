5 Ronin League of Legends Akademi takımına iki yeni transfer yaptı!
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5 Ronin League of Legends Akademi takımına iki yeni transfer yaptı!

09.03.2021 22:17 | Son Güncelleme: 09.03.2021 22:21
5 Ronin League of Legends Akademi takımına iki yeni transfer yaptı!

5 Ronin Akademi takımına iki yeni transfer yaptı!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nin başarılı takımlarından 5 Ronin League of Legends Akademi takımına iki yeni transfer gerçekleştirdi. Akademi takımının destek oyuncusu dellal'in Team Aurora'ya transfer olması ile yerine Ersin "Algos" Sertbaş getirildi. Başarılı takım sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile yeni transferini duyurdu.

Takım ayrıca akademi kadrosu için yedek bir üst koridor transferi daha yaptı.  16 yaşındaki Enis "thatsick" Kanpara yedek üst koridor olarak kadroya dahil edildi. Ayrıca genç yetenek, thatsick daha önce herhangi bir profesyonel maça çıkmadı.

Kaynak: Playerbros

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