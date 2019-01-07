5 Ocak Resepsiyonu Tarihe Işık Tuttu

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü resepsiyonu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Resepsiyon, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve eşi başta olmak üzere kentteki siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarların katılımı ile gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin telgraflarının okunması ile başlayan 5 Ocak Resepsiyonu, Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve Sanat Danışmanı Mahmut Tülek'in hazırladığı Atatürk'ün Adana'ya geldiği ve Adana halkıyla bir arada olduğu ilk kurtuluş yılları kutlama görüntülerinin izletilmesi ile devam etti.

Resepsiyona eşi Zeynep Sözlü ile birlikte ev sahipliği yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, burada yaptığı konuşmada, 5 Ocak'ın yalnızca bir kurtuluş bayramı olmadığını aynı zamanda bu topraklarda yaşamak için geçmişten bu yana Türk Milleti'nin bedel ödediğinin hafızalarda tazelenmesi için bir fırsat olduğunu aktardı. Atatürk'ün kurtuluş mücadelesinden sekiz ay evvel Adana'da bulunarak kent eşrafıyla istişare ettiğini ve Adanalıların Atatürk'ün yanında, bağımsızlıktan yana dimdik durduğunu ifade ederek "Adana, bağımsızlık mücadelesinde iradesini ortaya koymuş Atatürk'te omuz vermiştir, işte bu irade büyük Türk Milleti'nin iradesidir" diye konuştu.

Başkan Sözlü'nün konuşmalarının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu şarkılarıyla kurtuluş gününe renk kattı. - ADANA

Kaynak: İHA