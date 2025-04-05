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5 Nisan Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list

5 Nisan Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 5 Nisan Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 5 Nisan 2025 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 5 Nisan 2025 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

5 Nisan Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 5 Nisan 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 5 Nisan 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK

–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/03/2025 Tarihli ve 13423, 13426, 13427 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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