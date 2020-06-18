5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
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5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı

ABD'de 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Alexander Kearns, borsada 730 bin dolar kaybettiğimi sanıp trenin altına atlayarak intihar etti. Talihsiz gencin daha sonra böyle bir borcunun olmadığı ve yaşananların yanlış anlamadan ibaret olduğu ortaya çıktı.

5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
18.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:50

Borsada ABD'li bir gencin 730 bin dolar kaybettiğinin sanmasının ardından trajik bir olay yaşandı.

Forbes'ta yer alan habere göre Kearns, özellikle genç nesil yatırımcıların kullandığı komisyonsuz hisse alım satım uygulaması olan Robinhood'da hesap açarak işlem yapmaya başladı. Şirket komisyonsuz işlem, hisse senedi hediyesi gibi kampanyaları sayesinde yılın ilk üç ayında tam 3 milyon yeni üyeye sahip oldu.

GERİYE İNTİHAR NOTU KALDI

Kearns, 12 Haziran'da kendini trenin önüne atarak intihar etti. Ailesi, bilgisayarında bulduğu notta, "20 yaşında hiçbir geliri olmayan birine nasıl yaklaşık 1 milyon dolarlık kaldıraç verilir?" ifadelerinin yazılı olduğunu gördü. Notun sonunda, hisse alım satın uygulaması şirketine kızgınlığını ifade eden Kearns, "Ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok" diye yazdı. Ayrıca hiçbir zaman kredili hisse alım işlemine izin vermediğini, küçük hesabında bu kadar büyük zarara yol açması nedeniyle şoke olduğunu dile getirdi.

GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, 20 yaşındaki gencin telefonunda, Robinhood hesabından bir ekran görüntüsü bulundu. Burada -730 bin 136 dolarlık bakiye olduğu görüldü. Bu rakam fazlasıyla endişe verici olsa da aslında Alexander Kearns'in borçlu olduğu anlamına gelmiyordu. Eksi bakiye, kaldıraçlı işlemlerde hisselerin alım-satımı gerçekleştirilmeden öncesine aitti. Yani hesap ekside gözükse de aslında hisselerin değeri buna dâhil değildi. Aslında 16 bin doları vardı. Genç yatırımcı, negatif bakiyesinin geçici olduğunun farkına varamadı.

"UYGULAMADAKİ ARAYÜZ SORUNU YÜZÜNDEN"

Alexander Kearns'in Sullimar Group'ta araştırma analisti olan kuzeni Bill Brewster yaptığı açıklamada, "730 bin dolarlık eksi bakiyeyi gördüğünde, geleceğini mahvettiğini düşünmüş olmalı. Burada, küçüklüğünden beri tasarruf bilinci olan birinden bahsediyoruz. Ben negatif bakiyesinin geçici olduğunu bilmeyecek kadar büyük bir hata yaptığını düşünmüyorum. Bence bu Robinhood uygulamasındaki bir arayüz sorunundan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Robinhood'dan yapılan açıklamada, Alexander Kearns'in hesabıyla ilgili ayrıntıları güvenlik nedeniyle paylaşılamayacağı kaydedilerek, "Platformumuzu sürekli olarak geliştirmeye kararlıyız. Herhangi bir değişikliğin gerekli olup olmadığını gözden geçiriyoruz" denildi.

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