5. Manyas Süt Ürünleri Festivali sona erdi

15.09.2019 16:24

Manyas ilçesinde belediye tarafından Manyas Süt Üreticileri Birliğinin desteğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen "Süt Ürünleri Festivali" sona erdi.

Festivalin son gününde Hayvan Pazarı'nda panel ve Damızlık Hayvan Yarışması yapıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Sağırkaya ve Veteriner Hekim Burak Çelik, panelde besicilere bazı konularda bilgiler aktardı. Panele CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın da katılarak katılımcılara seslendi. Panelde, Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç ve çok sayıda üretici hazır bulundu.

Yarışmaya ise 87 küçükbaş ve büyükbaş hayvan sahibi katıldı. Değerlendirme sonucu Fatih Yılmaz'ın sahibi olduğu inek, Adil Güler'in sahibi olduğu düve, Maksut Şen'in sahibi olduğu buzağı birinci oldu. Koç kategorisinde Halim Dural, koyun kategorisinde Erdem Akın, keçi ve teke kategorilerinde ise Gökdeniz Turan'ın hayvanları birinci geldi.

Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin, katılımcılara teşekkür ederek ödüllerini verdi. Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş da büyükbaş dallarında birinci gelen üç üreticiyi çeyrek altınla ödüllendirdi.

Belediye Başkanı Barcin, etkinliğin sonunda yaptığı konuşmada, "Bu yıl 5'incisini düzenlediğimiz Süt Ürünleri Festivali'nde amacımız, ilçemizle özdeşleşen özellikle kelle peynirini dünya çapında tanıtmak ve bu alanda üreticimizi, süt sanayicimizi teşvik etmektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA