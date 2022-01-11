5 kişinin öldüğü kazada TIR şoförü: Otomobil çok kısa sürede çarptı

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde 5 kişinin öldüğü kazaya karışan TIR'ın şoförü Taha Kurtoğlu'nun (48) ifadesinde "Ana yola çıktığım sırada sol dikiz aynasından bir otomobilin ışığını gördüm. Sağa doğru kaçmak isterken, çok kısa bir süre içerisinde otomobil TIR'a çarptı" dediği öğrenildi.

Olay, önceki gece Biga- Çanakkale kara yolunun 15'inci kilometresinde Balıklıçeşme köyü yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'den Biga'ya giden Birkan Gugul (43) yönetimindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan Taha Kurtoğlu idaresindeki 31 DM 094 plakalı TIR'a yandan çarptı. Hız kadranı 230'da takılı kalan otomobil demir yığınına dönerken, TIR da bariyerlere savruldu.

Kaza sonrası jandarmanın gözaltına aldığı TIR şoförü Taha Kurtoğlu, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Kurtoğlu, çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle 5 kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan tutuklandı. Kurtoğlu'nun ifadesinde "Akaryakıt istasyonundan ana yola çıktığım sırada sol dikiz aynasından bir otomobilin ışığını gördüm. Sağa doğru kaçmak isterken, çok kısa bir süre içerisinde otomobil TIR'a çarptı. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.