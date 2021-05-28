5 kişinin bulunduğu araç denize uçtu
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5 kişinin bulunduğu araç denize uçtu

5 kişinin bulunduğu araç denize uçtu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle denize uçtu.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle denize uçtu. Kaza sonucu sular içerisinde kalan araçtaki 5 kişi son anda kurtarılarak, hastaneye sevk edildi.

Kaza, Gaziköy ile Uçmakdere yolu arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ö.D. yönetimindeki otomobil, Süleymanpaşa istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yaklaşık 10 metre yüksekten denize uçtu. Denize yuvarlanıp sular içerisinde kalan araçta sürücü Ö.D. ve araçta yolcu olarak bulunan H.A., K.K., E.Ç. ve B.A olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler ve vatandaşların yardımıyla sular içerisinde kalan araçtaki yaralılar olduğu yerden çıkarılarak, hastaneye sevk edildi.

Hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

5 kişinin bulunduğu araç denize uçtu
5 kişinin bulunduğu araç denize uçtu
5 kişinin bulunduğu araç denize uçtu
5 kişinin bulunduğu araç denize uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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