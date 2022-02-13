5 katlı binanın elektrik tesisatını çalan şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 5 katlı binanın elektrik kablolarını sökerek çalan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yazıkonak beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden 5 katlı inşaatın döşenmiş olan elektrik kabloları yerlerinden sökülerek çalındı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada kimliği tespit edilen şüpheli, evine düzenlenen operasyona yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 45 bin TL değerindeki kablolar ise sahibine teslim edildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa