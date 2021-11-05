'5'inci Yargı Paketi' görüşmeleri, TBMM Adalet Komisyonu'nda başladı - Haberler
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'5'inci Yargı Paketi' görüşmeleri, TBMM Adalet Komisyonu'nda başladı

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Politika
'5'inci Yargı Paketi' görüşmeleri, TBMM Adalet Komisyonu'nda başladı

TBMM Adalet Komisyonu'nda '5'inci Yargı Paketi' adı altında 8 kanunda değişiklik öngören 54 maddelik yasa teklifinin görüşmeleri başladı.

Tbmm Adalet Komisyonu'nda '5'inci Yargı Paketi' adı altında 8 kanunda değişiklik öngören 54 maddelik yasa teklifinin görüşmeleri başladı.

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un başkanlığında toplandı. Komisyon, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ile 37 milletvekilinin imzasını taşıyan 'İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini' görüşmeye başladı. 8 ayrı kanunda değişiklik öngören 54 maddelik yasa teklifinde; icra ve iflasta elektronik satışı düzenleyen, borçlu ile alacaklı arasında denge kurulmasını sağlayan değişiklikler yer alıyor. Ayrıca velayet davalarında 'çocuk haczi'ni sona erdirecek düzenleme de bulunuyor.


Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri
5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda

5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda

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