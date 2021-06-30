5'inci çift kol naklini yapan Prof. Dr. Özkan: Zorlu fakat başarılı geçti
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5'inci çift kol naklini yapan Prof. Dr. Özkan: Zorlu fakat başarılı geçti

5'inci çift kol naklini yapan Prof. Dr. Özkan: Zorlu fakat başarılı geçti
Demirören Haber Ajansı / Erol Akkır - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin 5'inci çift kol naklini Yavuz Ayılmazdır'a (34) yapan ekibin başında yer alan Prof. Dr. Ömer Özkan, "Zorlu fakat başarılı geçen ameliyat sonrası hastamız, yoğun bakımda izlenmektedir.

TÜRKİYE'nin 5'inci çift kol naklini Yavuz Ayılmazdır'a (34) yapan ekibin başında yer alan Prof. Dr. Ömer Özkan, "Zorlu fakat başarılı geçen ameliyat sonrası hastamız, yoğun bakımda izlenmektedir. Şu an genel durumu iyi" dedi.

Antalya'da geçirdiği beyin kanamasının ardından Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne kaldırılan, evli ve 1 çocuk babası polis memuru Sami Şahin'in beyin ölümü gerçekleşince ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Sami Şahin'in kalbi ve karaciğeri, AÜ Hastanesi'nde bekleyen hastalara nakledilirken, akciğeri Ankara Şehir Hastanesi'ne, böbreği de İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Korneaları da AÜ Hastanesi'nde 2 hastaya nakledildi.

İLK KOL 7 SAATTE NAKLEDİLDİSami Şahin'in kollarının nakli için uygun olduğu belirlenen, 9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu ellerini bilek hizasından kaybeden Yavuz Ayılmazdır ile irtibata geçildi. İstanbul'da yaşayan Ayılmazdır, pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Antalya'ya davet edildi. Ağabeyi Bayram Ayılmazdır ile yola çıkan Ayılmazdır, saat 23.00 sıralarında kente geldi. AÜ Hastanesi'nde son tetkikleri yapılan Ayılmazdır, saat 02.00 sıralarında Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından ameliyata alındı.14 SAAT SÜRDÜ Prof. Dr. Özlenen Özkan, eşi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlık ettiği 30 kişilik ekip, çift kolu Yavuz Ayılmazdır'a 14 saatte nakletti. İlk olarak sağ ardından sol kolun nakledildiği Ayılmazdır, yoğun bakıma alındı.'GENEL DURUMU İYİ'

Hastanın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ömer Özkan, "5'inci çift kol naklimiz yaklaşık 14 saat süren operasyonla Yavuz Ayılmazdır'a yapıldı. Hastamız 9 yaşındayken kaza sonrası her 2 elini kaybetmişti. Zorlu fakat başarılı geçen ameliyat sonrası hastamız yoğun bakımda izlenmektedir. Önceki hastalarımız için olan süreç bu hastamız için de geçerlidir. Yakın zamanda olası bir komplikasyon gelişmediği takdirde yoğun bakımdan çıkıp servis takibi planlanmaktadır. Şu an genel durum iyi, bulguları stabildir" diye konuştu. 


5'inci çift kol naklini yapan Prof. Dr. Özkan: Zorlu fakat başarılı geçti
5'inci çift kol naklini yapan Prof. Dr. Özkan: Zorlu fakat başarılı geçti
5'inci çift kol naklini yapan Prof. Dr. Özkan: Zorlu fakat başarılı geçti
5'inci çift kol naklini yapan Prof. Dr. Özkan: Zorlu fakat başarılı geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Akkır

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