5.Hamsi Festivalinde Karadeniz Rüzgarları Esti

13.01.2020 08:35 | Son Güncelleme: 13.01.2020 08:37

Bu yıl 5.'si düzenlenen festivale Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcıları Emel Çakaloğlu, Tayfun Yılmaz ve Hüseyin Tutkun ile birlikte katıldı. Bodrum Yarımada Karadenizliler Derneği Başkanı Sefer Çelik ve dernek yöneticilerinin ev sahipliğindeki festivalin konukları arasında Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Ak Parti Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ve CHP İlçe Başkanı Halil Karahan da vardı.

Bodrum'da Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen Hamsi Festivali'nde, 2,5 ton hamsi dağıtıldı. Bodrumluların büyük ilgi gösterdiği şenlikte hamsi yemek isteyenler uzun kuyruklarda bekledi. Başkan Aras da konuklara hamsi dağıtarak, ekmek arası hamsinin tadına baktı. Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenenHamsi Festivali'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı festivalde Hamsiler yendi Kemençe ve tulum eşliğinde horonlar oynandı.

Festivalde bir konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Bodrum'un çok kültürlü bir kent olduğunu belirterek "Bodrum dünyanın her yerinden insanların yaşadığı bir kent, bu kültürlerin tabi ki varlıkları olacak onların değerlerini örf ve adetlerini hep birlikte paylaşacağız. Böyle hoşgörünün huzurun olduğu başka bir kent yok Türkiye'de." diye konuştu.

Bodrum Yarımadası Karadenizliler Derneği'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyleyen Başkan Aras, " Yıllardır bıkmadan usanmadan sizleri bir arada tutmak için uğraşıyorlar. Asıl olan bütün insanları bir araya getirmek dostluğu, kardeşliği paylaşma ve burada sergilemek. Ben dernek başkanıma ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bodrum'daki diğer STK'lar da bu tür organizasyonları yapsınlar. Hep böyle olsun Bodrum'u el birliği ile daha güzel daha yaşanır bir kent haline getirelim. Biz her zaman sizin yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Karadeniz insanın güzel hoşgörüsünün ve neşesinin Bodrum'a da yansıdığını söyleyen Aras, festivale emek veren ve katılan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler