5 fotoğrafla 2020: Deprem, koronavirüs, Trump, mülteciler ve George Floyd
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BBC

5 fotoğrafla 2020: Deprem, koronavirüs, Trump, mülteciler ve George Floyd

28.12.2020 21:32 | Son Güncelleme: 28.12.2020 21:36
5 fotoğrafla 2020: Deprem, koronavirüs, Trump, mülteciler ve George Floyd

2020 yılı, başta devam eden koronavirüs salgını olmak üzere çok sayıda tarihi olayın yaşandığı bir sene oldu.

2020 yılı, başta devam eden koronavirüs salgını olmak üzere çok sayıda tarihi olayın yaşandığı bir sene oldu.

Koronavirüs, İzmir depremi, Trump'ın seçim yenilgisi, mülteci krizi ve ABD'deki George Floyd olayları bundan yıllarca sonra da hatırlanacak olaylar olarak kayda geçti.

Bu beş önemli olayı, gazetci olarak bu olayları izleyen beş fotoğrafçı ile konuştuk.

AFP haber ajansından Brendan Smialowski ve Kerem Yücel, Reuters haber ajansında Ümit Bektaş, Getty Images'tan Bilal Halid ve İBB itfaiye adına çektiği kare ile İzmir depreminin sembol fotoğraflarından birini çeken Mümtaz Kurt ile tarihe kayıt düştükleri anları konuştuk.

Grafikler: Osman Kaytazoğlu

BBC
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