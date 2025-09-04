5 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı mı?

Cuma namazının ayrılmaz bir parçası olan hutbe, müminlerin birlik duygusunu artırarak ibadeti daha derin ve anlamlı kılıyor. Diyanet'in bu haftaki hutbesinde ise unutulmaya yüz tutan değerler yeniden gündeme taşınırken, Müslümanlara farklı alanlarda yol gösterici mesajlar veriliyor.

HUTBE NEDİR?

Hutbe, İslam dininde cuma ve bayram namazlarında imam tarafından minberde okunan dini konuşmadır.

Temel Özellikleri

1. İçeriği : Hutbede Allah'a hamd, Peygamber'e salât ve selâm bulunur. Ayrıca güncel dini, ahlaki ve toplumsal konularda müminlere öğüt verilir.

2. Şartları : Cuma namazının geçerli olabilmesi için hutbenin okunması farzdır. Hutbe Arapça hamdele ve salvele ile başlar, ardından imam topluma anlaşılır dilde seslenir.

3. Amacı : Müslümanları dini konularda bilinçlendirmek, toplumsal birlik ve beraberliği pekiştirmek, iyiliklere teşvik edip kötülüklerden sakındırmaktır.

4.Yer ve Zaman: Cuma namazının iki rekât farzından önce, bayram namazlarının ise ardından okunur.

5 EYLÜL CUMA HUTBESİ YAYINLANDI

5 Eylül Cuma Hutbesi: