5 evin kül olduğu yangında, kemiklere ulaşıldı
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5 evin kül olduğu yangında, kemiklere ulaşıldı

19.11.2020 00:23 | Son Güncelleme: 19.11.2020 00:27
5 evin kül olduğu yangında, kemiklere ulaşıldı

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde bulunan metruk binada çıkan yangında 5 ev küle dönerken, haber alınamayan 81 yaşındaki Ulviye Abeş'e ise ulaşılamadı.

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde bulunan metruk binada çıkan yangında 5 ev küle dönerken, haber alınamayan 81 yaşındaki Ulviye Abeş'e ise ulaşılamadı. Yanan evlerin birinde jandarma ceset arama köpeği tarafından kemiklere ulaşıldı. 

Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Mumcu Mahallesinde dün akşam saatlerinde metruk bir evde başlayan yangın bitişiğindeki 4 eve daha sıçradı. 3 metruk ev ve 2 kullanılan evin zarar gördüğü yangında, Adive Dündar dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, diğer evde yaşayan, 81 yaşındaki Ulviye Abeş'e ulaşılamadı. Jandarma ceset arama köpeği tarafından yapılan aramada bazı kemiklere ulaşıldı. Kemikler, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


5 evin kül olduğu yangında, kemiklere ulaşıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Necip KARATUNA

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