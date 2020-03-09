5 Dakika Adalet: Barış Terkoğlu'nun tutuklanma gerekçesi daha önce zaten yapılmış bir haber
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Barış Terkoğlu, Yunanistan, Ankara, Güncel

5 Dakika Adalet: Barış Terkoğlu'nun tutuklanma gerekçesi daha önce zaten yapılmış bir haber

T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlallerini değerlendirdiği 5 Dakika Adalet'te bu hafta Yunanistan sınırında bekleyişleri süren sığınmacıların durumunu, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasını, Ankara'da Sputnik çalışanı gazetecilere yapılan saldırıları...

09.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:48

T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlallerini değerlendirdiği 5 Dakika Adalet'te bu hafta Yunanistan sınırında bekleyişleri süren sığınmacıların durumunu, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasını, Ankara'da Sputnik çalışanı gazetecilere yapılan saldırıları ve talepleri hala karşılandığı için ölüm orucuna devam eden Grup Yorum üyelerine ilişkin son durumu değerlendirdi.

5 Dakika Adalet: Barış Terkoğlu'nun tutuklanma gerekçesi daha önce zaten yapılmış bir haber

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5 Dakika Adalet: Barış Terkoğlu'nun tutuklanma gerekçesi daha önce zaten yapılmış bir haber

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