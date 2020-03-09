5 Dakika Adalet: Barış Terkoğlu'nun tutuklanma gerekçesi daha önce zaten yapılmış bir haber T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlallerini değerlendirdiği 5 Dakika Adalet'te bu hafta Yunanistan sınırında bekleyişleri süren sığınmacıların durumunu, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasını, Ankara'da Sputnik çalışanı gazetecilere yapılan saldırıları...