Boş arazide cansız bedeni bulunan şahıs, geride 5 yetim bıraktı
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Boş arazide cansız bedeni bulunan şahıs, geride 5 yetim bıraktı

İzmir'de 5 çocuk babası şahıs, boş bir arazide ölü bulundu. Şahsın vücudunda kesici veya delici bir iz bulunmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

01.09.2020 13:56 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:43

İzmir'in Balçova ilçesindeki boş bir arazide, hafif ticari aracın yanında evli ve 5 çocuk sahibi Ufuk Hasdikici'nin (44) cansız bedeni bulundu.

VATANDAŞLAR GÖRDÜ

Balçova'nın İnciraltı Mahallesi'ndeki boş arazi yakınından bu sabah geçenler, 35 DKE 50 plakalı hafif ticari aracın yanında hareketsiz yatan kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, yerde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

5 ÇOCUK YETİM KALDI

Cansız bedenin, evli ve 5 çocuk babası Ufuk Hasdikici'ye ait olduğu tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Hasdikici'nin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Manisa'da yaşadığı öğrenilen Ufuk Hasdikici'nin vücudunda kesici ve delici alet izi bulunmadığı öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.

Boş arazide cansız bedeni bulunan şahıs, geride 5 yetim bıraktı

Kaynak: DHA

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