5 bölgede sağanak yağış bekleniyor! Meteoroloji saat verip uyardı
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5 bölgede sağanak yağış bekleniyor! Meteoroloji saat verip uyardı

25.09.2020 08:00 | Son Güncelleme: 25.09.2020 08:10

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre öğle saatlerinden itibaren 5 bölge ve 14 kentte gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağmur beklenmeyen yerlerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Amasya, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kentlerin hava durumları:

İSTANBUL: 27°C Parçalı bulutlu

ANKARA: 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR: 29°C Parçalı bulutlu

ANTALYA: 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 26°C Parçalı bulutlu

TRABZON: 26°C Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM: 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR: 33°C Parçalı ve az bulutlu

5 bölgede sağanak yağış bekleniyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Haber Yorumları (2)
EÜZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİ: Yahu bu metoroloji de nasıl metoroloji?Kaç gündür saat verip uyarıyor hiçBir şey yok. Tutmuyor tutturamıyor. Sorumluluğu atmak için daha sonra bir şey oldumu biz günler öncesinden, haftalar, aylar, yıllar öncesinden UYARMIŞTIK diyecek. Metoroloji çok kötü olacak diyor çok iyi oluyor. Çok iyi olacak diyor KIYAMET KOPUYOR. Bu ne iş?Yahu sen kaç gündür uyarıyorsun bir şey çıkmadı. Vatandaş da buna aldırış etmiyor sonunda olan yine FATANTAŞA oluyor. Vatandaşın METOROLOJİYE güveni yok güvenmiyor.
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İNÖNÜ: çölüne dön vahhabi. . .
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