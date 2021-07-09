5 Bin yıllık ilçe Yumurtalık'ta festival coşkusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

5 Bin yıllık ilçe Yumurtalık'ta festival coşkusu

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Kültür Sanat

5 Bin yıllık ilçe Yumurtalık'ta festival coşkusu 2. Yumurtalık Uluslararası Kültür Turizm ve Sanat Festivali coşkuyla başladı 9-11 Temmuz tarihlerinde Adana'nın incisi Yumurtalık sahil kentinde 2. Yumurtalık Uluslararası Kültür Turizm ve Sanat Festivali coşkuyla başladı.

5 Bin yıllık ilçe Yumurtalık'ta festival coşkusu

2. Yumurtalık Uluslararası Kültür Turizm ve Sanat Festivali coşkuyla başladı

ADANA - 9-11 Temmuz tarihlerinde Adana'nın incisi Yumurtalık sahil kentinde 2. Yumurtalık Uluslararası Kültür Turizm ve Sanat Festivali coşkuyla başladı.

Yumurtalık Turizmi Geliştirme ve Çevreyi Koruma Derneği tarafından Yumurtalık Kaymakamlığı ev sahipliğinde, yumurtalık belediyesi ve Adana büyükşehir belediyesinin destekleri düzenlenen 3 gün sürecek olan festival açılış kurdelesinin kesilmesi ve konuşmalar ile başlatıldı.

Adana Büyükşehir belediyesi orkestrasının saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başlayan festival etkinlikleri pandemi tedbirleri ile kutlanırken açılış konuşmalarında kentin 5 bin yıllık tarihi ve su sporlarında Adana'nın gözde ilçesi olmasına değinildi.

Festivale Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik, Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Yumurtalık İlçe Emniyet Müdürvekili İbrahim Çolak, İlçe Jandarma Komutanı Abdulselam Sevinç, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"İpekyolu'nun Akdeniz'e açılan kapısıdır yumurtalık"

Kenan Güvenoğlu parkı festival alanında açılış konuşmasını yapan Yumurtalık Turizmi Geliştirme ve Çevreyi Koruma Derneği Başkanı ve Festival Yürütme Komitesi Başkanı Volkan Tarık Çay, 5 bin yıllık tarih kokan kentin Akdeniz'in İpekyolu'na açılan kapısı olduğunu ifade ederek "İlki 2019 yılında gerçekleştirilen festivalimizde bu yıl pandemi nedeni ile ertelediğimiz sürecin ardından ikincisini düzenliyoruz. 5 bin yıllık tarihi kentin üzerinde yaşıyoruz. Şuan Türkiye'nin en ucra köşesidir ama çok büyük bir merkezdir. 5 bin yıllık tarihin üzerinde oturmaktadır. .İpekyolu'nun Akdeniz'e açılan kapısıdır. Dünyanın en önemli dört sağlık merkezinden bir tanesidir. Türki'de ilk organ naklinin yapıldığı yerdir. Yumurtalık binlerce kulu bir arada barındıran lagün dür. İpek yolunun Akdeniz'e açılan kapısı olduğunu anlatamadık aktaramadık. Eğer başkalarından bizler medet umsaydık kurtuluş savaşını yapamazdık. Muazzam bir ekip olduk, belediye başkanımız yeniliklere açık büyükşehir belediyemizde tam destek aldık ve enerjimiz yüksek. Akdeniz'de ikinci olan tescillenen zeytin yağımız var" dedi.

Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural ilçenin susporlarının merkezi olma yolunda büyük projelere imza attıklarını ifade ederek " Antikçağdan kalan tarihi ve kültürel bir zenginlik ilçemiz. Deniz turizminde 55 kilometrelik sahilimiz var. Yumurtalık lagünü, Süleyman kulemiz, kız kalemiz ile tarihi ve doğal değerlere sahip. Deniz turizmde önemli sayıda vatandaşımızı ilçede ağırlamaktayız. Cumhurbaşkanımız destekleri Çukurovakalkınma ajansı valiliğimiz ve yerel yönetimimiz ile Haylazlı sahilimizde uçurtma sörfü ön plana çıkmakta. Sayın valimiz önderliğinde Haylazlı su sporları merkezimi projemiz kabul edildi. İlçemizi önemli bir çekim merkezi haline getirecektir. Bizlere destek veren Vali Süleyman Elban olmak üzere tüm katılımcı kurum ve kuruşlarımıza kadın kooperatifimize çok teşekkür ediyoruz. Akdeniz'in incisine hep birlikte güzel festival olacağına inanıyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Sosyal İşler daire Başkanı Mahmut Göğebakan Adana'nın festivaller şehri olduğunu ifade etti. Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Firik " milattan önce yüzyıllara dayana n geçmişi ile bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Böyle bir ilçedeyiz. Festivalimiz ilimize ve ilçemize hayırlı olsun. 3 gün güzel bir gün geçireceğiz " diye konuştu.

Programa katılan Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz komşu ilçeyi yalnız bırakmak istemediklerini ifade ederek festivalin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından kadın kooperatiflerinin sergisi Yörük çadırı ve hediyelik eşya alında heyet gezerek çalışmaları yerinde incelediler.

5 Bin yıllık ilçe Yumurtalık'ta festival coşkusu
5 Bin yıllık ilçe Yumurtalık'ta festival coşkusu
5 Bin yıllık ilçe Yumurtalık'ta festival coşkusu
5 Bin yıllık ilçe Yumurtalık'ta festival coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Numan Kurtulmuş İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seray Kaya Sezen Aksu Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
5 Bin yıllık ilçe Yumurtalık'ta festival coşkusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 20:24:21. #1.15#

title