5 bin yeni sarı taksi plakası teklifinin görüşüleceği UKOME toplantısı başladı
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5 bin yeni sarı taksi plakası teklifinin görüşüleceği UKOME toplantısı başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 5 bin yeni yeni sarı taksi plakası teklifini görüşeceği toplantı başladı.

25.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:09

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 5 bin yeni yeni sarı taksi plakası teklifini görüşeceği toplantı başladı.

İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen toplantı öncesi bazı taksi kooperatiflerinin protesto gösterisi düzenleme çağrısı nedeniyle polis ve zabıta ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Toplantıyı takip etmek için kongre merkezi önünde toplanan bazı taksicilerle görevliler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Görüşmelerin ardından taksiciler Maçka Parkı'nda beklemeye başladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen UKOME toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Yavuz Erkut başkanlık yapıyor.

Toplantıya oy hakkı bulunan İBB'den 11, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 16 üyenin yanı sıra çok sayıda gözlemci katılıyor.

Ana gündem maddesi 5 bin yeni taksi plakası olan UKOME toplantısında, taksi taşımacılığının düzenlenmesi, minibüslerin taksiye dönüştürülmesi, taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi, Silivri, Çatalca, Şile'deki "M" seri plakalı taksilerin "T" seri plaklalı taksi kapsamında değerlendirilmesi, turistik İstanbulkart düzenlenmesi, çeşitli ilçelerde yayalaştırma, park yerleri gibi teklifler de ele alınacak.

5 bin yeni sarı taksi plakası teklifinin görüşüleceği UKOME toplantısı başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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