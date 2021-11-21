5 bin 300 liralık atkısı nedeniyle eleştirilen Birinci, Bizimkiler dizisini örnek gösterdi: Onlara göre kapıcıyız - Haberler
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5 bin 300 liralık atkısı nedeniyle eleştirilen Birinci, Bizimkiler dizisini örnek gösterdi: Onlara göre kapıcıyız

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika
5 bin 300 liralık atkısı nedeniyle eleştirilen Birinci, Bizimkiler dizisini örnek gösterdi: Onlara göre kapıcıyız

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması olayıyla ilgili tartışmada Prof. Dr. Ersan Şen ile karşı karşıya gelen ve "Alışacaksınız" ifadelerini kullanan AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci'nin taktığı 5 bin 300 liralık atkı eleştirilmişti. Hakkındaki eleştirilere ilişkin konuşan Birinci, "Bu azgın azınlığa göre biz, "Bizimkiler" dizisindeki kapıcılarız" ifadelerini kullandı.

Naci Ağbal'ın görevden alınma süreci ve dolar kurunun yükselmesi konusundaki ifadeleri nedeniyle tepki gören AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, son olarak ünlü bir markanın 5 bin 300 liralık atkısı takması nedeniyle eleştirildi. Konuyla ilgili çok sayıda paylaşımın ardından Birinci'den bir açıklama geldi. Birinci, "Dünyanın meşru nimetlerinden tek, azınlık ama egemen düşüncenin kurşun askerleri faydalanır" diyerek kendisini eleştirenlere tepki gösterdi.

Birinci, "Aslında sıkıntı şu... Biz kimiz de o atkıyı takabiliyoruz dimi... Mütedeyyinler, maneviyata sahip insanlar kim ki... Dünyanın meşru nimetlerinden tek, azınlık ama egemen düşüncenin kurşun askerleri faydalanır. Bu azgın azınlığa göre biz, "Bizimkiler" dizisindeki kapıcılarız" ifadelerini kullandı.

AKP'li Mücahit Birinci, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında Ceza Hukuku Profesörü Prof. Dr. Ersan Şen ile arasında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden neden görevden alındığı sorusu üzerine yaşanan tartışmada, "Alışacaksınız alışacaksınız" yanıtını vermişti.

Bizimkiler, 1989-2002 yılları arasında 15 sezon kesintisiz olarak yayınlanmış aile türündeki Türk televizyon dizisi. Bir apartmandakiler ve kapıcılarının hikayesini konu alır. En çok sezona sahip ikinci Türk dizisidir.

5 bin 300 liralık atkısı nedeniyle eleştirilen Birinci, Bizimkiler dizisini örnek gösterdi: Onlara göre kapıcıyız

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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