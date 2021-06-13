5 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
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5 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

5 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'da geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve 5 aydır yaşam mücadelesi veren polis memuru Bahadır Dinç'in cenazesi memleketi Burdur'da toprağa verildi.

Isparta'da geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve 5 aydır yaşam mücadelesi veren polis memuru Bahadır Dinç'in cenazesi memleketi Burdur'da toprağa verildi.

Isparta Dost Pet Kavşağı'nda 23 Ocak'ta geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan polis memuru Bahadır Dinç, 5 aylık yaşam mücadelesinin ardından ailesi, mesai arkadaşları ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Burdur Sultandere mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedilen Bahadır Dinç'in cenazesine Isparta İl Emniyet Metin Akay, mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Bahadır Dinç'in cenazesinin defnedilmesinin ardından Isparta İl Emniyet Müdürü Metin Akay, acılı aileye baş sağlığında bulundu. Daha sonra Akay, Bahadır Dinç'in annesine Türk Bayrağı hediye etti. Törende şehidin annesi eşi ve kız kardeşleri ayakta durmakta güçlük çekerken, annesi gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı anne, "Kader böyleymiş yavrum ne diyim? Çok uğraştı ama bu kadarmış kısmeti daha ne diyim" dedi.

23 Ocak'ta meydana gelen kazada Isparta İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Bahadır Dinç, kullandığı 32 AAZ 915 plakalı motosikleti ile mesaiye giderken Mehmet U. yönetimindeki 15 EU 472 Plakalı otomobille çarpışarak ağır yaralanıp hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 5 aydır tedavi gören Dinç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

(Cemal Turan Kaya/ İHA)

5 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
5 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
5 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
5 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
5 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
5 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
5 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
5 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
5 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

5 aydır yaşam savaşı veriyordu! Polis memuru Bahadır Dinç şehit düştü
5 aydır yaşam savaşı veriyordu! Polis memuru Bahadır Dinç şehit düştü
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