5 ay önce babasını kalp krizinden kaybeden genç, aynı sebepten hayatını kaybetti Gümüşhane'de babası 5 ay önce kalp krizinden ölen 23 yaşındaki genç dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gümüşhane'de 23 yaşındaki Yasin Taşdelen dün gece geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Taşdelen'in babası da 5 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

Edinilen bilgiye göre 23 yaşındaki Yasin Taşdelen, dün gece sahur yemeğini yedikten sonra uyumak için yatağa girdi. Ağrıları artınca hastaneye götürülen Taşdelen'in kalp krizi geçirdi anlaşıldı.

KURTARILAMADI

Gümüşhane Devlet Hastanesi acil servisinde uzun süre müdahale edilen ve bu sırada kalbi sık sık duran Taşdelen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BABASI DA KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Bekar olduğu ve bir petrol istasyonunda yıkamacı olarak çalıştığı öğrenilen Taşdelen'in babası Abdullah Taşdelen de 5 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu 47 yaşında hayatını kaybetmişti.

BABASININ YANINA TOPRAĞA VERİLECEK

Evin en büyük oğlu olan Taşdelen'in vefatı zaten üzgün olan aileyi yıkarken, geride annesi ve 2 erkek kardeşini bırakan Taşdelen'in cenazesinin yarın merkeze bağlı Kızılcaköy köyündeki aile mezarlığında babasının yanında toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA