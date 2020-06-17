5 asırlık Kuran-ı Kerim İngiltere'de ortaya çıktı! Savcılık, Birleşik Krallıktan geri istiyor Hattat Mustafa Dede tarafından yazılan, Sultan ikinci Abdülhamit'e ait 5 asırlık el yazması Kur'an-ı Kerim, İngiltere'de bir müzayede salonunda satışa sunuldu. Eser sahibi, Kuran-ı Kerim'in kendisinden yıllar önce gasp edildiğini belirtip, şikâyetçi oldu.

-SABAH-

Savcılık, Birleşik Krallık yetkili adli makamlarına yazı yazarak, 'Avrupa Adli Yardım Sözleşmesi' kapsamında tarihi eseri geri istiyor.

1495 ile 1538 yılları arasında yaşayan hattat Mustafa Dede tarafından kaleme alınan el yazması Kur'an-ı Kerim, Sultan ikinci Abdülhamit'in koleksiyonun aitti. Sultan'dan kalma Kur'an, varislerden Ekrem Çır'a kaldı. Çır, tarihi eseri Kapalı Çarşı'daki dükkânında muhafaza ediyordu.

YARIM ASIRLIK KUR'AN-I KERİM GASP EDİLMİŞ

Ekrem Çır, 24 Şubat 2015 günü iki maskeli soyguncu tarafından gasp edildi. Gaspçılardan biri dükkâna girerken maskesini takmadan hemen önce içtiği sigarayı kapının önüne fırlattı. Çır, olayla ilgili şikayetçi olurken gaspçıya ait olan sigara izmaritinden DNA profili tespit edildi. Gözaltına alınan Nurettin G., suçunu itiraf ederek kuranı kerimi başka bir şahsa sattığını itiraf etti. Nurettin G., gasp suçundan yargılanırken, Ekrem Çır, tarihi Kuran'ın geçtiğimiz aylarda Christie's Müzayede firması tarafından İngiltere'nin Londra şehrinde, 'Art of the Islamic Historical Artifacts's' isimli mezatta satışa sunulduğunu gördü.

BİRLEŞİK KRALLIĞA DURUM İHBAR EDİLDİ

Savcılığa gelerek durumu anlatan Çır'ın ifadesi ardından olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Çır'ın bahse konu kuranı kerime ait görüntüleri incelenmek üzere dosyaya konuldu. Savcılık, Adalet Bakanlığı üzerinden Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği platformu üzerinden Birleşik Krallık Adli makamlarına durumu ihbar etti. İngiltere yetkililerince müzayedede satışa sunulan tarihi eser incelemeye alındı ve Türk makamlarına esere ait fotoğraf ve video görüntüleri gönderdi.

BİLİRKİŞİ RAPOR VERDİ

Görüntüler sonrası dosya, bilirkişi incelemesine sunuldu. Bilirkişi, görüntüler üzerinde inceleme yaptı. Ekrem Çır tarafından sunulan görsellerin bir sayfasında su lekesinin bulunduğu ve İngiltere'den gönderilen resimlerle birebir eşitlik gösterdiğini beyan eden bir rapor sundu.

SAVCILIK, ESERİ GERİ İSTİYOR

Savcılık, bilirkişi raporu sonrası Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 35. Maddesinde düzenlenen 'Kişilerin mülkiyet hakkı' kapsamında, eserin geri gönderilmesi için talepte bulundu. Savcı Sami Şahin tarafından Avrupa Adli Yardım Sözleşmesi kapsamında hazırlanan, adli yardımlaşma talep dilekçe, Birleşik Krallık yetkili adli makamlarına gönderildi.