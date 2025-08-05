5 Ağustos Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamalar list

5 Ağustos 2025 Salı gününe ait Resmi Gazete'nin tam metnine ve PDF versiyonuna erişim imkanı da bulunuyor. Kanunlar ve kararlar dışında, günün ilanları da dikkat çekiyor. Resmi Gazete'de yer alan duyurular; mahkeme kararları, ihale ilanları, resmi bildirimler ve çok daha fazlasını kapsıyor. Yasama faaliyetlerinin yanı sıra yürütme organına dair atamalar ve düzenlemeler ile yargı süreçlerine ilişkin gelişmeler bugünkü sayıda ayrıntılı biçimde paylaşıldı.

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar ve Milletvekili Kararları

Bu bölümde herhangi bir yeni kanun veya TBMM kararı yayımlanmamıştır.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanı Kararları

• 5 ildeki bazı alanlar "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edilmiştir.

• Bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına dair kararlar yer almaktadır (enerji iletim hattı, otoyol, baraj projeleri kapsamında).

• Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na ilişkin kadro değişiklikleri ve düzenlemeler yapılmıştır.

Yönetmelikler

• Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Atık su arıtma tesisleri ile ilgili yönetmelikte değişiklik.

• Ticaret Bakanlığı: İthalatta gözetim uygulamasına dair düzenleme yayımlanmıştır.

• Yükseköğretim Kurulu (YÖK): Yeni kurulan fakülteler ve enstitüler ile ilgili kararlar yer almıştır.

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay ve Danıştay Kararları

• Danıştay'ın kamu personeli disiplin işlemleriyle ilgili emsal nitelikte bazı iptal kararları yer almaktadır.

• Yargıtay'ın özel hukuk uyuşmazlıklarında verdiği kararlar arasında içtihat oluşturan kararlar dikkat çekmektedir.

İLAN BÖLÜMLERİ

Resmî İlanlar, Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

• Çok sayıda ihale ilanı, özellikle belediyelere ve kamu kurumlarına ait taşınmaz satışları, hizmet alımı ihaleleri ve yapım işleri duyurulmuştur.

• Konkordato ilanları ve şirket duyuruları yayımlanmıştır.

PDF ve Tam Metin Erişimi

5 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'nin tam metnine ve PDF formatına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

RESMİ GAZETE KARARLARI TÜMÜ