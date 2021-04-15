5,5 ay önce anne olan Sinem Kobal, ilk kez bebeğinin yüzünü gösterdi
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5,5 ay önce anne olan Sinem Kobal, ilk kez bebeğinin yüzünü gösterdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

5,5 ay önce ilk bebeği Lalin'i kucağına almanın mutluluğunu yaşayan güzel oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından ilk kez kızının yüzünü gösterdi. Oyuncunun kısa sürede büyük ilgi gören paylaşımı 500 binden fazla beğenildi.

2016 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin ilk bebekleri 2020 Ekim ayında dünyaya geldi. Kızlarına Lalin adını veren çift, bebeklerini gözlerden uzak büyütüyordu. Yakınları dışında kimseye bebeklerinin yüzünü göstermeyen çiftten Sinem Kobal, dün bu kuralını yıktı.

KIZININ YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Çiçeği burnunda anne Kobal, kızı Lalin'in dün ilk kez bir fotoğrafını paylaştı. Kızıyla birlikte yaptığı yürüyüşten çektiği kareyi civciv ve kalp emojisiyle paylaşan Kobal, kızı Lalin'in yüzünü gösterdi.

5,5 ay önce anne olan Sinem Kobal, ilk kez bebeğinin yüzünü gösterdi

ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAĞDIRDI

Kobal'ın paylaşımını gören Başak Dizer, Nur Fettahoğlu, Ebru Akel, Aslışah Alkoçlar, Murat Dalkılıç, Fahriye Evcen, Yasemin Özilhan ve Özge Özpirinçci gibi birçok ünlü isim paylaşıma kalp ve nazar boncuğu emojileri koydu. Kobal'ın kızıyla olan paylaşımı da kısa sürede 533 binden fazla beğeni aldı.

5,5 ay önce anne olan Sinem Kobal, ilk kez bebeğinin yüzünü gösterdi
5,5 ay önce anne olan Sinem Kobal, ilk kez bebeğinin yüzünü gösterdi
5,5 ay önce anne olan Sinem Kobal, ilk kez bebeğinin yüzünü gösterdi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
500
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