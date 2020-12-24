4D taşeron işçilere yüzde kaç zam yapılacak? 4A 4B 4C 4D işçi kadrosu nedir ve kimleri kapsıyor?

Yeni yılın başlamasına günler kala merak edilen sorular arasında zamlar yer alıyor. 4D taşeron işçiler, 2021 yılında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Taşeron işçi zamları hakkında merak edilenleri sizler için derledik. 4A 4B 4C 4D işçi kadrosu nedir ve kimleri kapsıyor? 4D taşeron işçilere yüzde kaç zam yapılacak?

Yeni yıla sayılı günler kala zamlar merak edilmeye başlıyor. Taşeron işçiler yeni yılda maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Sene sonu yaklaşırken en çok merak edilen şeylerin başında zamlar geliyor. 4D taşeron işçilere yüzde kaç zam yapılacak? 4A 4B 4C 4D işçi kadrosu nedir ve kimleri kapsıyor?

4A, 4B, 4C, VE 4D İŞÇİ KADROSU NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

4/A olarak yer alan eski sistemde, SSK' ya prim ödeyenleri kapsamaktadır. İş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişileri kapsamaktadır. 4/a olan kavram daha sonra 5510 sayılı yeni yasa ile SGK kapsamında yer almıştır. SGK kapsamında olanları kapsayan bu kola 4 A denilmektedir.

4B grubu kadrolar ise; kariyer meslek olarak anılan meslekler dışında kalan diğer kadrolar olarak tanımlanmıştır. (Örneğin, mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, ambar memuru, VHKİ vb.) Bu kadrolara ilk defa atanacak personelin KPSS'ye girerek ÖSYM tarafından ilan edilecek KPSS Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş kadrolardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde bilgisayar ortamında yerleştirme işlemleri yapılmaktadır.

4C, Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.

4D (A),(B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.

4D TAŞERON İŞÇİLERE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Şimdiye kadar 6 ayda bir kez %4 oranında zam yapılan taşeron işçilerin maaşlarını asgari ücrete dengeleme durumu söz konusu. 2020 TİS sayesinde maaşlara %10, %12, %15 ve %17.5 oranında zam uygulanması bekleniyor..

YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ SON DURUM

Kamuda çalışan taşeron işçilerin 2020 TİS toplantısında beklentilerinden birisi de yüzdelik dilim ile ek zam. Eğer Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu alanda bir adım atarsa maaş oranları yeniden belirlenecek.

Konu hakkında sendika yetkililerinden gerekli açıklama yapıldı. Açıklamaya göre "Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurguladı." Taşeron işçileri için 4 yüzdelik zam oranı söz konusu. Ancak hangi yüzdelik oranın uygulanacağı henüz net değil.