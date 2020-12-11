488 Alan kodu nerenin? Batman alan kodu kaç? 0488 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0488 bu alan kodlarından birisidir. Peki 488 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Batman'ın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0488 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Batman'ın alan kodu kaçtır? 488 neresi, nereye ait, nereden aramış?

488 NERENİN ALAN KODU?

0488 : BATMAN

0488 alan kodu Batman iline aittir . Batman'ı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0488 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Batman'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 488 kodu yazar.

0488 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0488 telefon kodu Batman iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Batman şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 488 'dir. Yani Batman'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0488 kodu geçmektedir.

BATMAN'IN ALAN KODU NEDİR?

Batman'ın alan kodu 0488 'dir. Batman'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0488 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Batman ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.