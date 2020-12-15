482 Alan kodu nerenin, nereye ait? Mardin alan kodu kaç? 0482 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0482 bu alan kodlarından birisidir. Peki 482 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Mardin'in alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0482 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Mardin'in alan kodu kaçtır? 482 neresi, nereye ait, nereden aramış?

482 NERENİN ALAN KODU?

0482 : MARDİN

0482 alan kodu Mardin iline aittir . Mardin'i aramak isterseniz telefon numarasının başına 0482 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Mardin'den aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 482 kodu yazar.

0482 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0482 telefon kodu Mardin iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Mardin şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 482 'dir. Yani Mardin'den arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0482 kodu geçmektedir.

MARDİN'İN ALAN KODU NEDİR?

Mardin'in alan kodu 0482 'dir. Mardin'de yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0482 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Mardin ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.