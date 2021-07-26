48 yaşındaki Seray Sever, bikinili pozuyla gençlere taş çıkarttı

Ünlü sunucu Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşiyle birlikte tatiline son hızla devam ediyor. Bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmeyen 48 yaşındaki Sever, düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkarttı.

Son dönemde Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever, yaptığı paylaşımla yine gündeme bom gibi düştü.

10 YAŞ KÜÇÜK EŞİYLE TATİLDE

Sosyal medyayı aktif kullanan Seray Sever, üç yıl önce evlendiği eşi Eray Sünbül ile birlikte romantik bir tatil geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile tekne sefasını sosyal medya hesabından yayınlayan çok konuşulmuştu.

GENÇLERİ KISKANDIRACAK POZ

Son olarak bikinili pozlarını sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaşan 48 yaşındaki Seray Sever, düzgün fiziğiyle hem beğeni topladı hem de gençlere taş çıkarttı.

İşte Seray Sever'in bikinili pozu;