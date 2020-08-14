48 nerenin plaka kodu? 48 plakası nereye ait, hangi şehir? Muğla ilçe plaka harfleri
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48 nerenin plaka kodu? 48 plakası nereye ait, hangi şehir? Muğla ilçe plaka harfleri

Türkiye'de yer alan 81 ilin kendilerine ait plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında plakalarda gözükür. Plaka kodları 68. plaka numarasına kadar alfabetik olarak devam eder. Peki 48 plakası nerenin, hangi ile ait?

48 nerenin plaka kodu? 48 plakası nereye ait, hangi şehir? Muğla ilçe plaka harfleri
14.08.2020 18:17 | Son Güncelleme: 14.08.2020 18:20

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Peki 48 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

Ayrıca yolda giderken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ediliyorlar. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 48 plakasının detaylarını aktaralım.

48 NERENİN PLAKASI?

48 plakası hangi ile ait : Muğla

48 plakası Muğla iline ait bir plaka kodudur. Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm araçların arkasında veya önünde 48 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Muğla iline ait demektir. Muğla'nın plakası 48'dir. Peki Muğla ilçelerinin plaka harfleri nelerdir şimdi onlara göz atalım.

MUĞLA'NIN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 48 olan Muğla'nın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Muğla'nın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 48 Muğla plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Muğla Merkez ilçesi plaka harfleri :

48 AC 001 - 48 AZ 999

48 DA 001 - 48 DZ 999

48 EA 001 - 48 EZ 999

48 G 8000 - 48 G 8200

48 MB 001 - 48 MB 500

48 NA 001 - 48 NZ 999

48 S 0001 - 48 S 0500

48 T 0001 - 48 T 1000

48 TM 0001 - 48 TM 1000

Dalaman ilçesi plaka harfleri :

48 D 0001 - 48 D 9999

48 G 9000 - 48 G 9100

48 MD 101 - 48 MD 200

48 S 5501 - 48 S 6000

48 T 2501 - 48 T 3000

48 TM 2501 - 48 TM 3000

48 MD 801 - 48 MD 999

Fethiye ilçesi plaka harfleri :

48 F 0001 - 48 F 9999

48 FA 001 - 48 FZ 999

48 G 8201 - 48 G 8400

48 MB 501 - 48 MB 999

48 S 2501 - 48 S 3500

48 T 3001 - 48 T 4000

48 TM 3001 - 48 TM 4000

48 GA 001 - 48 GZ 999

48 H 0001 - 48 H 9999

48 ME 001 - 48 ME 999

Bodrum ilçesi plaka harfleri :

48 G 8401 - 48 G 8600

48 MC 001 - 48 MC 500

48 S 0501 - 48 S 1500

48 T 6501 - 48 T 8000

48 TM 6501 - 48 TM 8000

48 TA 001 - 48 TZ 999

48 UA 001 - 48 UZ 999

48 VA 001 - 48 VZ 999

Marmaris ilçesi plaka harfleri :

48 G 8601 - 48 G 8800

48 M 0001 - 48 M 9999

48 MC 501 - 48 MC 999

48 N 0001 - 48 N 9999

48 P 0001 - 48 P 9999

48 S 1501 - 48 S 2500

48 T 4001 - 48 T 5000

48 TM 4001 - 48 TM 5000

48 SA 001 - 48 SA 999

Ortaca ilçesi plaka harfleri :

48 G 8801 - 48 G 8999

48 MD 001 - 48 MD 100

48 RA 001 - 48 RZ 999

48 S 4501 - 48 S 5000

48 T 2001 - 48 T 2500

48 TM 2001 - 48 TM 2500

Datça ilçesi plaka harfleri :

48 G 9101 - 48 G 9200

48 MD 201 - 48 MD 300

48 R 0001 - 48 R 9999

48 S 6001 - 48 S 6500

48 T 5001 - 48 T 5500

48 TM 5001 - 48 TM 5500

Milas ilçesi plaka harfleri :

48 G 9201 - 48 G 9300

48 KA 001 - 48 KZ 999

48 LA 001 - 48 LZ 999

48 MD 301 - 48 MD 400

48 S 3501 - 48 S 4500

48 T 5501 - 48 T 6500

48 TM 5501 - 48 TM 6500

49 U 0001 - 48 U 9999

Yatağan ilçesi plaka harfleri :

48 G 9301 - 48 G 9400

48 MD 401 - 48 MD 500

48 S 5001 - 48 S 5500

48 T 1001 - 48 T 1500

48 TM 1001 - 48 TM 1500

48 YA 001 - 48 YZ 999

Köyceğiz ilçesi plaka harfleri :

48 G 9401 - 48 G 9500

48 HA 001 - 48 HZ 999

48 K 0001 - 48 K 9999

48 MD 501 - 48 MD 600

48 S 6501 - 48 S 7000

48 T 1501 - 48 T 2000

48 TM 1501 - 48 TM 2000

48 nerenin plaka kodu? 48 plakası nereye ait, hangi şehir? Muğla ilçe plaka harfleri

Kısacası 48 plakası Muğla şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.

MUĞLA PLAKA KODU KAÇTIR?

Muğla ilimizin plaka kodu 48'dir. Yollarda gördüğümüz 48 plakalı arabalar Muğla şehrine ait demektir.

MUĞLA TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Muğla telefon alan kodu 252'dir. Yani 0252 numarasıyla başlayan telefon kodları Muğla şehrine aittir.

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