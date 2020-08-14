48 nerenin plaka kodu? 48 plakası nereye ait, hangi şehir? Muğla ilçe plaka harfleri
Türkiye'de yer alan 81 ilin kendilerine ait plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında plakalarda gözükür. Plaka kodları 68. plaka numarasına kadar alfabetik olarak devam eder. Peki 48 plakası nerenin, hangi ile ait?
Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Peki 48 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?
Ayrıca yolda giderken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ediliyorlar. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 48 plakasının detaylarını aktaralım.
48 NERENİN PLAKASI?
48 plakası hangi ile ait : Muğla
48 plakası Muğla iline ait bir plaka kodudur. Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm araçların arkasında veya önünde 48 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Muğla iline ait demektir. Muğla'nın plakası 48'dir. Peki Muğla ilçelerinin plaka harfleri nelerdir şimdi onlara göz atalım.
MUĞLA'NIN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI
Plaka kodu 48 olan Muğla'nın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Muğla'nın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 48 Muğla plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.
Muğla Merkez ilçesi plaka harfleri :
48 AC 001 - 48 AZ 999
48 DA 001 - 48 DZ 999
48 EA 001 - 48 EZ 999
48 G 8000 - 48 G 8200
48 MB 001 - 48 MB 500
48 NA 001 - 48 NZ 999
48 S 0001 - 48 S 0500
48 T 0001 - 48 T 1000
48 TM 0001 - 48 TM 1000
Dalaman ilçesi plaka harfleri :
48 D 0001 - 48 D 9999
48 G 9000 - 48 G 9100
48 MD 101 - 48 MD 200
48 S 5501 - 48 S 6000
48 T 2501 - 48 T 3000
48 TM 2501 - 48 TM 3000
48 MD 801 - 48 MD 999
Fethiye ilçesi plaka harfleri :
48 F 0001 - 48 F 9999
48 FA 001 - 48 FZ 999
48 G 8201 - 48 G 8400
48 MB 501 - 48 MB 999
48 S 2501 - 48 S 3500
48 T 3001 - 48 T 4000
48 TM 3001 - 48 TM 4000
48 GA 001 - 48 GZ 999
48 H 0001 - 48 H 9999
48 ME 001 - 48 ME 999
Bodrum ilçesi plaka harfleri :
48 G 8401 - 48 G 8600
48 MC 001 - 48 MC 500
48 S 0501 - 48 S 1500
48 T 6501 - 48 T 8000
48 TM 6501 - 48 TM 8000
48 TA 001 - 48 TZ 999
48 UA 001 - 48 UZ 999
48 VA 001 - 48 VZ 999
Marmaris ilçesi plaka harfleri :
48 G 8601 - 48 G 8800
48 M 0001 - 48 M 9999
48 MC 501 - 48 MC 999
48 N 0001 - 48 N 9999
48 P 0001 - 48 P 9999
48 S 1501 - 48 S 2500
48 T 4001 - 48 T 5000
48 TM 4001 - 48 TM 5000
48 SA 001 - 48 SA 999
Ortaca ilçesi plaka harfleri :
48 G 8801 - 48 G 8999
48 MD 001 - 48 MD 100
48 RA 001 - 48 RZ 999
48 S 4501 - 48 S 5000
48 T 2001 - 48 T 2500
48 TM 2001 - 48 TM 2500
Datça ilçesi plaka harfleri :
48 G 9101 - 48 G 9200
48 MD 201 - 48 MD 300
48 R 0001 - 48 R 9999
48 S 6001 - 48 S 6500
48 T 5001 - 48 T 5500
48 TM 5001 - 48 TM 5500
Milas ilçesi plaka harfleri :
48 G 9201 - 48 G 9300
48 KA 001 - 48 KZ 999
48 LA 001 - 48 LZ 999
48 MD 301 - 48 MD 400
48 S 3501 - 48 S 4500
48 T 5501 - 48 T 6500
48 TM 5501 - 48 TM 6500
49 U 0001 - 48 U 9999
Yatağan ilçesi plaka harfleri :
48 G 9301 - 48 G 9400
48 MD 401 - 48 MD 500
48 S 5001 - 48 S 5500
48 T 1001 - 48 T 1500
48 TM 1001 - 48 TM 1500
48 YA 001 - 48 YZ 999
Köyceğiz ilçesi plaka harfleri :
48 G 9401 - 48 G 9500
48 HA 001 - 48 HZ 999
48 K 0001 - 48 K 9999
48 MD 501 - 48 MD 600
48 S 6501 - 48 S 7000
48 T 1501 - 48 T 2000
48 TM 1501 - 48 TM 2000
Kısacası 48 plakası Muğla şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.
MUĞLA PLAKA KODU KAÇTIR?
Muğla ilimizin plaka kodu 48'dir. Yollarda gördüğümüz 48 plakalı arabalar Muğla şehrine ait demektir.
MUĞLA TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?
Muğla telefon alan kodu 252'dir. Yani 0252 numarasıyla başlayan telefon kodları Muğla şehrine aittir.