48 MP Kameralı Xiaomi mi A3, FCC'de Görüntülendi

Xiaomi'nin orta seviye telefonlarının bulunduğu mi A serisi, önümüzdeki haftalarda yeni üyelerine kavuşacak. Xiaomi mi A3 ile ilgili söylentiler son zamanlarda oldukça arttı ve son olarak cihaz FCC onayından geçti. 48 MP kamerasıyla dikkat çeken mi A3, mi CC9 ve mi CC9e modellerini baz alacak.

Serinin diğer modelleri gibi Android One projesine dahil olacağı bilinen mi A3'e ait olduğu iddia edilen bu görsel de cihazın mi CC9 ile benzerlik taşıyacağı söylentilerini ciddi derecede güçlendiriyor. Benzer şekilde mi CC9e modelinin de mi A3 Lite ismiyle satışa çıkacağı da söylentiler arasında.

6,39 inç AMOLED ekrana sahip olan mi CC9, Snapdragon 710 yonga setinden gücünü alıyor. 6 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri bulunan cihazın uygun fiyatlı versiyonu mi CC9e'de ise 6,08 inçlik bir AMOLED ekran ve Snapdragon 665 yonga seti bulunuyor. Xiaomi mi A3 ve mi A3 Lite'ın da benzer özelliklerle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Xiaomi mi A3 ve mi A3 Lite'ın henüz tanıtım tarihi ve resmi detayları belli olmuş değil. Bu detayların belli olmasının ardından cihazlarla ilgili daha fazla bilgiye erişebiliyor olacağız.