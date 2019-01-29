479'uncu Mesir Festivali 23-28 Nisan'da

MANİSA'da bu sene 479'ncusu düzenlenecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 23-28 Nisan'da yapılacak.

Mesir Macunu Festivali programı, Manisa Valiliği Brifing Salonu'nda yapılan toplantıyla duyuruldu. Manisa Valisi Ahmet Deniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün'ün başkanlığını yürüttüğü mesir komitesi üyeleri Şehzadeler Belediye Başkanı AK Parti'li Ömer Faruk Çelik, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık toplantıda yer aldı. Festivalin bu yıl 23 Nisan Salı günü başlayacağı, 28 Nisan Pazar günü saçım töreniyle son bulacağı kaydedildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 2 milyon lira, Şehzadeler Belediyesi'nin ise 200 bin lira bütçe ayırdığı kaydedildi. Yunusemre Belediyesi'nin bu yıl da festivale katılmayacağı ifade edildi. Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği'nin, Sultan Camii kubbelerinden 6 ton mesir saçacağı belirtildi. Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, geçen yıllarda yapılan mesir macunu festival programlarının içerisinde yer aldığı slaytla sunum yaptı.

Kente geçen yıl ekim ayında atanan Vali Ahmet Deniz, ilk kez festival coşkusu yaşayacağını belirterek, 479 yıldır süren geleneğin önemine vurgu yaptı. Manisa'nın şehzadeler şehri ve mesir macunuyla tanındığını dile getiren Vali Deniz, bu heyecanı yaşamak için sabırsızlandığını kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, festivalin neredeyse 500 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek, böyle önemli bir geleneğe destek vermekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Ergün, festivalin Manisa'ya ait olduğunu kaydederek, bütün sivil toplum kuruluşlarının, ticaret borsalarının, sanayi ve ticaret odalarının, organize sanayi bölgelerinin destek vermesini istedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, ilk mesir macununu gazetecilere saçtı. - Manisa

Kaynak: DHA