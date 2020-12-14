474 Alan kodu nerenin? Kars alan kodu kaç? 0474 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0474 bu alan kodlarından birisidir. Peki 474 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Kars'ın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0474 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Kars'ın alan kodu kaçtır? 474 neresi, nereye ait, nereden aramış?

474 NERENİN ALAN KODU?

0474 : KARS

0474 alan kodu Kars iline aittir . Kars'ı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0474 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Kars'tan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 474 kodu yazar.

0474 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0474 telefon kodu Kars iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Kars şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 474 'dür. Yani Kars'tan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0474 kodu geçmektedir.

KARS'IN ALAN KODU NEDİR?

Kars'ın alan kodu 0474 'dür. Kars'ta yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0474 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Kars ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.