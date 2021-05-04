47 yaşındaki kadın 15. tüp bebek uygulaması ile evlat sahibi oldu
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47 yaşındaki kadın 15. tüp bebek uygulaması ile evlat sahibi oldu

İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Haberler | Sağlık

47 yaşındaki kadın 15. tüp bebek uygulaması ile evlat sahibi oldu Samsun'da yaşayan Ruhan ve Meral Üney çiftinin 15. tüp bebek uygulaması sonrası "Zümrüt Setenay" ismini verdikleri bir kız bebekleri dünyaya geldi.

47 yaşındaki kadın 15. tüp bebek uygulaması ile evlat sahibi oldu

SAMSUN - Samsun'da yaşayan Ruhan ve Meral Üney çiftinin 15. tüp bebek uygulaması sonrası "Zümrüt Setenay" ismini verdikleri bir kız bebekleri dünyaya geldi. 10 yıl aradan sonra gelen Zümrüt bebek, aileye mutluluk gözyaşları döktürdü.

10 yıldır bebeklerini kucaklarına alma hayali yaşayan Ruhan ve Meral Üney çifti, farklı hastanelerde 14 kez tüp bebek tedavisi gördü. Bu denemelerde başarılı sonuç alamayan aile 15'nci tüp bebek denemesi için VM Medical Park Samsun Hastanesini tercih etti. Tüp bebek tedavisi başarılı sonuç veren Üney ailesi ilk kez anne-baba olmanın heyecanını kızları Zümrüt Setenay ile tattı. İlk olarak sabah saatlerinde hastaneye gelen aileyi doğum heyecanı sardı. Özellikle baba Ruhan Üney heyecandan dokuz doğurdu. Anne Meral Üney ise doğumdan önce gözyaşlarını tutamadı. Doğum vakti geldiğinde ise bebeğine seslenen anne Meral Üney, "Zümrüt'üm, yavrum, birazdan seni alacaklar. Sakın korkma. Seni karnımdan alacaklar, kalbime koyacaklar" demesi duygusal anlara şahit oldu. Baba Ruhan Üney ise doğum başlayana kadar eşinin yanında ayrılmadı. Dualar ederek eşini doğumhaneye uğurladı. Yarım saatlik heyecanlı bekleyişin sonunda tam 2 kilo 950 gram doğan Zümrüt Setenay bebek dünyaya geldi. Baba Ruhan Üney kızına sevgi dolu sözcüklerle hitap ederken anne Meral Üney ise kızına sarılarak mutluluk gözyaşları döktü.

"Hep Allah'a dua ettim. O bana içime Anne duygusunu verdi"

Mutluluk gözyaşları döken anne Meral Üney, "Ben yıllarca mücadele verdim. Farklı hastanelerde 14 kez tüp bebek uygulamasını denedik ama nasip olmadı. Samsun'da birçok merkezde, iyi hekimler tarafından tedavi gördüm. Hiç pes etmedim. Hep Allah'a dua ettim. O içime annelik duygusunu verdi. Tanıdığım birçok kişi 'artık vazgeç' derken ben hiç vazgeçmedim. Medical Park'taki doktorlar benimle çok ilgilendi. Normalde bu yaştaki kadınlarda hamilelik umudu pek yoktur. Ancak biz doktorlarla birlikte bir yola çıktık. Bu yolda hiç moral bozucu şeyler söylenmedi. Ben de pes etmedim. Onlara güvendim. Allah'ıma her zaman dua ettim. Allah'ım sen yardım et. Tabii, yaş ilerleyince insan korkuyor. Acaba bebeği sakat veya sorunlu olur mu diye endişeleniyor. Ama bunu Allah verdi. O kadar mutluyum ki ve ben özellikle bu röportajı yapmak istedim. Benim gibi çok insan var biliyorum. Günümüzde insanlar çok erken bebek sahibi olamıyorlar. Gençlerde de sorun olabiliyor. Lütfen pes etmeyin. Mücadele edin" dedi.

Çok ileri yaş gebeliklerin nadir ve riskli gebelikler olduğunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bilge Çetinkaya, "Bu gebelik süreci başarılı bir şekilde takip edilmiştir. Bu riskli süreçte anne bu uzun yolculukta umudunu kaybetmemiştir. Hz. Mevlana'nın dediği gibi 'Her nasip vaktine esirdir'. Sonuçta böyle olmakla birlikte biz anne adaylarına erken yaşlarda gebe kalmalarını öneriyoruz" diye konuştu.

"Bir an önce onu elime alarak hissetmek istiyorum"

Kızlarını kucaklarına aldıklarını için çok mutlu olduklarını söyleyen baba Ruhan Üney ise "Allah'ın testinden layıkıyla geçmiş bulunmaktayız. Sonu böyle bir güzellikle olduğu için Allah'a binlerce şükürler olsun. Allah kimseyi böyle uzun vadeli test etmesin. Çok zor bir dönemdi. Ailecek çok yıprandık. Şu anda çok duyguluyum. Bir an önce onu elime almak ve onu hissetmek istiyorum. Şimdilik sadece uzaktan bakarak sevmek zorundayım. İsmini Zümrüt Setenay koydum. Zümrüt baharın ilk günü yeşillik, tabiat demek. Setenay ise anne ve baba olarak Çerkes olduğumuz için böyle bir isim koyduk" diye konuştu.

47 yaşındaki kadın 15. tüp bebek uygulaması ile evlat sahibi oldu
47 yaşındaki kadın 15. tüp bebek uygulaması ile evlat sahibi oldu
47 yaşındaki kadın 15. tüp bebek uygulaması ile evlat sahibi oldu
47 yaşındaki kadın 15. tüp bebek uygulaması ile evlat sahibi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL

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