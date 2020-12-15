464 Alan kodu nerenin, nereye ait? Rize alan kodu kaç? 0464 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0464 bu alan kodlarından birisidir. Peki 464 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Rize'nin alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0464 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Rize'nin alan kodu kaçtır? 464 neresi, nereye ait, nereden aramış?

464 NERENİN ALAN KODU?

0464 : RİZE

0464 alan kodu Rize iline aittir . Rize'yi aramak isterseniz telefon numarasının başına 0464 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Rize'den aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 464 kodu yazar.

0464 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0464 telefon kodu Rize iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Rize şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 464 'dır. Yani Rize'den arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0464 kodu geçmektedir.

RİZE'NİN ALAN KODU NEDİR?

Rize'nin alan kodu 0464 'dür. Rize'de yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0464 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Rize ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.