46 Yaşında Anne Oldu

Uzun yıllardır bekledikleri bebeklerine 46 yaşında tüp bebek tedavisi ile kavuşan ailenin hayalleri gerçek oldu.

Daha önce 2014 yılında başka bir merkezde tüp bebek tedavisi alan ve kendisinden 9 yumurta elde edilen fakat tedavisi başarısızlıkla sonuçlanan hasta, bir arkadaşının tavsiyesi ile VM Medical Park Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine gelip muayene olarak, tedaviye başladı.

Sürpriz doğum

VM Medical Park Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinden Yrd. Doç. Dr. Naziye Gürkan Sabah, inanılmaz doğum ve tedavi yöntemi ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Sabah, "İleri yaş olgularında gebelik elde etmek çok zor olduğundan pek çok merkez başarı oranlarının düşeceği endişesi ile bu tip hastaları kabul etmemektedir. Kabul etseler de bu olgulara donör oosit yani, genç bir kadının yumurtalarını kullanmayı önermektedir. Anneye tüp bebek tedavisine başlamadan önce hastanın yumurtalık rezervini arttırıcı ajanlar ve beslenme protokolleri ile 2 aylık bir hazırlık aşaması geçirdik. Daha sonra yaklaşık 13 günlük süreçte kullandığımız ilaçlarla yumurtaları olgunlaştırdık ve sonra yumurta toplama işlemini gerçekleştirdik. Hastamızdan 2 tane yumurta elde ettik ve bunların her ikisi de döllendi. Embriyo kaliteleri beklediğimizden iyiydi. Yaşı dikkate alınarak 2 embriyoyu da yükledik ve sonucunda gebelik elde ettik. Tüp bebekte başarı için gebelik elde etmek başlı başına yeterli değildir. Asıl başarı, bebek sahibi olmaktır. Gebelik süreci tamamen sorunsuz geçti. Hatta rahminde büyük bir myomu da vardı. Sonunda beklenen an geldi ve bebeğimize sağlıklı bir şekilde kavuştuk. Aileyi tebrik ediyor, bebeğimize sağlıklı bir ömür diliyorum" dedi. - SAMSUN